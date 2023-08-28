ابنة خالته استدرجته.. القصة الكاملة لمقتل طفل وإلقائه بـ رشاح قليوب

لم يتوقع الطفل محمد إسماعيل صاحب الـ 9 سنوات أن الغدر سيكون من أقرب الناس إليه وأن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية على يد ابنه خالته وصديقاتها طمعا فى الفلوس.



محمد خرج للعب مع أصحابه الصغار وأثناء عدوته الى منزله فوجئ بإبنة خالته تنادى عليه وعلى الفور أسرع الطفل إليها ولم يعلم ما تخفيه له وانها تنوى الغدر به ومساومة أهله للحصول على مبلغ مالي.

المتهمة استدرجت الطفل بعلبة كشرى

وقامت المتهمة بمساعدة صديقاتها باستدراج الطفل الصغير وشراء علبة "كشري"، واصطحبوه لمنزل الثانية، وأثناء تواجده قدموا له علبة عصير وبها عدد كبير من أقراص المنوم، الا ان الطفل أصيب حالة إغماء شديدة وتوفي على إثرها، فقاموا بوضعه داخل جوال والقائه برشاح قرية طنان.

حزن بين أسرة المجنى عليه

من ناحية أخرى، سادت حالة من الحزن بين أسرة الطفل مطالبين بالقصاص العادل من المتهمتان فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء داعيين للطفل الميت بالرحمة والمغفرة.

ضبط المتهمين خلال 24 ساعة

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، قد نجحت من كشف لغز العثور على جثة طفل بعد اختفائه بحوالي 24 ساعة، حيث قامت سيدة منتقبة وأخرى برفقتها بخطف الطفل حال عودته من محل ألعاب إلكترونية بمنطقة عرب النجدي دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أن وراء الواقعة نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وصديقتها، وذلك لمرورهما بضائقة مالية فقررا خطف الطفل ومساومة أسرته بطلب مبلغ مالي نظير عودته.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهادة أسرة الطفل، كما أمرت بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تشكيل فريق بحثى لكشف الواقعة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات مقيم قرية عرب النجدي دائرة المركز، يفيد تغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية ولم يتم العثور عليه، وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة قيام سيدة منتقبة وأخرى برفقتها باستدراج الطفل واختطافه.

وجرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وترأسه المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب وتمكن الفريق من التوصل لمرتكبي الواقعة حيث تبين أن وراء الواقعة كلا من نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وتدعي "إ م أ"، 22 سنة طالبة وصديقتها "ش خ س"، 24 سنة ربة منزل مقيمتان قرية طنان دائرة المركز.