عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابنة خالته استدرجته.. القصة الكاملة لمقتل طفل وإلقائه بـ رشاح قليوب

المجنى عليه
المجنى عليه

لم يتوقع الطفل محمد إسماعيل صاحب الـ 9 سنوات أن الغدر سيكون من أقرب الناس إليه وأن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية على يد ابنه خالته وصديقاتها طمعا فى الفلوس.


محمد خرج للعب مع أصحابه الصغار وأثناء عدوته الى منزله فوجئ بإبنة خالته تنادى عليه وعلى الفور أسرع الطفل إليها ولم يعلم ما تخفيه له وانها تنوى الغدر به ومساومة أهله للحصول على مبلغ مالي.

قطع المياه عن مدينة بنها الثلاثاء المقبل 8 ساعات لأعمال الصيانة

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الدراسي الجديد

المتهمة استدرجت الطفل بعلبة كشرى

وقامت المتهمة بمساعدة صديقاتها باستدراج الطفل الصغير وشراء علبة "كشري"، واصطحبوه لمنزل الثانية، وأثناء تواجده قدموا له علبة عصير وبها عدد كبير من أقراص المنوم، الا ان الطفل أصيب حالة إغماء شديدة وتوفي على إثرها، فقاموا بوضعه داخل جوال والقائه برشاح قرية طنان.

حزن بين أسرة المجنى عليه

من ناحية أخرى، سادت حالة من الحزن بين أسرة الطفل مطالبين بالقصاص العادل من المتهمتان فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء داعيين للطفل الميت بالرحمة والمغفرة.

ضبط المتهمين خلال 24 ساعة

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، قد نجحت من كشف لغز العثور على جثة طفل بعد اختفائه بحوالي 24 ساعة، حيث قامت سيدة منتقبة وأخرى برفقتها بخطف الطفل حال عودته من محل ألعاب إلكترونية بمنطقة عرب النجدي دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أن وراء الواقعة نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وصديقتها، وذلك لمرورهما بضائقة مالية فقررا خطف الطفل ومساومة أسرته بطلب مبلغ مالي نظير عودته.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهادة أسرة الطفل، كما أمرت بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تشكيل فريق بحثى لكشف الواقعة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات مقيم قرية عرب النجدي دائرة المركز، يفيد تغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية ولم يتم العثور عليه، وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة قيام سيدة منتقبة وأخرى برفقتها باستدراج الطفل واختطافه.
وجرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وترأسه المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب وتمكن الفريق من التوصل لمرتكبي الواقعة حيث تبين أن وراء الواقعة كلا من نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وتدعي "إ م أ"، 22 سنة طالبة وصديقتها "ش خ س"، 24 سنة ربة منزل مقيمتان قرية طنان دائرة المركز.

367463568_3659361627627533_5335004847381960384_n
367463568_3659361627627533_5335004847381960384_n
طفل مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية تولت النيابة التحقيق مركز شرطة قليوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

هل يوجد تعطيل للدراسة أوإجراءات احترازية بسبب متحور كورونا الجديد.. الصحة ترد

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

قرار عاجل من الدبيبة بوقف وزيرة الخارجية عن العمل | القصة الكاملة

فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن مدينة بنها الثلاثاء المقبل 8 ساعات لأعمال الصيانة

حبس المتهم بإصابة طفل برش خرطوش خلال حفل زفاف في القليوبية

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الدراسي الجديد

بنت خالته خطفته.. كشف غموض العثور على جثة طفل بـ رشاح قليوب

ترشيحاتنا

قرار عاجل للتعليم العالي بخصوص الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

المنقوش تثير الطوارئ في ليبيا.. تفاصيل جديدة في أزمة وزيرة الخارجية

تفاصيل إنهاء حياة طفل قليوب على يد بنت خالته.. لسبب صادم

شاهد.. لحظة انتشال أحد ضحايا عقار الإسماعيلية المنهار

رفع الكثبان الرملية وفتح طريق بلنصورة - الصحراوي الغربي بالمنيا

روسيا توجه استدعاء لموظفين بالسفارة الأمريكية.. تفاصيل قضية تجسس لصالح واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيلو السكر وصل 12 جنيها| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذه أسعار 31 سلعة

سر التحذير من شهر سبتمبر في انتشار العدوى الفيروسية التنفسية|خبير مناعة يوضح

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل عجة البطاطس

بفستان ملفت.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ