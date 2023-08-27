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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. السفير التركي في مصر يقدم أوراق اعتماده

السفير التركي بمصر
السفير التركي بمصر يقدم أوراق اعتماده للخارجية

أعلن السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شين، اليوم الأحد، عن تقديم أوراق اعتماد إلى مصر.

وكتب السفير التركي، في تغريدة على موقع "إكس": "قدمت اليوم خطاب اعتمادي كسفير لجمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، إلى السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم بجمهورية مصر العربية".

وكان السفير التركي صالح موطلو شن، سبق أن قال: إن هناك اتفاقيات في الاقتصاد والتجارة ستسهم في خلق إطار مؤسسي فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.

جاء ذلك خلال حوار السفير التركي موطلو شن، مع موقع  "صدى البلد" رداً على سؤاله عن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية التي يمكن للبلدين مناقشتها في هذه الفترة خاصة بعد القرارات الأخيرة.

وأضاف السفير التركي صالح موطلو شن أن هناك مشروعات مختلفة واتفاقيات عظيمة وسيتم مناقشتها أولاً في هذا السياق، وستكون هناك اتفاقيات تتضمن الإطار المؤسسي من دولة إلى دولة لتنظيم عملية الإشراف على العلاقات الاقتصادية.

وتوقع موتلو شين أنه سيكون هناك خطوات أخرى لإعادة العلاقات بين البلدين من خلال القطاع الخاص.

كما قال إن لدى مصر وتركيا عدداً من الاتفاقيات سيتم مناقشتها والعمل عليها الفترة القادمة وهناك اتفاقيات من الممكن أن يتم تجديدها، وكلتا الدولتين بصدد تعديلات تهدف إلى تكوين آليات تتعلق بتوفير التنسيق الخاص ‏بالعلاقات الاقتصادية.‎ ‎ 

العلاقات بين البلدين جمهورية تركيا جمهورية مصر العربية

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