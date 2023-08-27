طرد فان دايك.. ليفربول يتأخر بهدف أمام نيوكاسل يونايتد في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بتأخر فريق ليفربول أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 28 من خطأ فادح لدفاع فريق ليفربول في الدقيقة 25 عن طريق أنتوني جوردون.

بينما شهدت الدقيقة 28، حصول فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت الكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: واتارا إندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، محمد صلاح، كودي جاكبو.