بالأسماء.. اعتماد 96 خطيبا جديدا لإقامة الشعائر بنظام المكافأة

أعلنت وزارة الاوقاف عن أسماء المجموعة الثانية من الناجحين في مسابقة إقامة الشعائر بنظام المكافأة من خطباء المكافأة المعتمدين من مديريات (الشرقية – مرسى مطروح - كفر الشيخ - أسيوط- شمال سيناء) من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين في المحافظات الأخرى .





1. محمد شحاتة إبراهيم السيد الشرقية

2. هاني جمال أنور إمام الشرقية

3. أحمد علي محمد عبد العال الشرقية

4. محمد سالم الشحات متولي الشرقية

5. أحمد محمد محمد محمد حسين الشرقية

6. صلاح محمد إبراهيم بنداري الشرقية

7. صالح جمال صالح عبد الحق الشرقية

8. حاتم إبراهيم فتحي محمود الشرقية

9. أحمد جمال أنور إمام الشرقية

10. نعيم عبد الفتاح حسين محمد نعيم الشرقية

11. محمود علوان السيد السيد جابر الشرقية

12. محمد أحمد إبراهيم إبراهيم الشرقية

13. محمود محمد النبية درويش الشرقية

14. محمد السيد محمد عبد العال مصطفى الشرقية

15. مهدي محمد مهدي مهدي الشرقية

16. ابو بكر عبد الرحيم البرعي عبد الله الشرقية

17. عبد الله محمد يحيى محمد علي الشرقية

18. خطيب محمد محمد إبراهيم الشرقية

19. محمد أبو حسين محمد محمد الشرقية

20. صبري محمد عبد الكريم محمد الزغلي الشرقية

21. يحيى محمد علي السيد الشرقية

22. إسماعيل السيد أحمد محمد علي الشرقية

23. عبد الحميد محمد السيد حجي الشرقية

24. إبراهيم منصور صابر إبراهيم الشرقية

25. أحمد محمد عطية يوسف الشرقية

26. صلاح عبد الحميد محمد إبراهيم الشرقية

27. إبراهيم علي السيد علي عيسى الشرقية

28. محمد أبو بكر السيد شويخ الشرقية

29. محمد صدقى محمد الأنور محمد الشرقية

30. مدحت محمد موسى عطية الشرقية

31. عمرو محمد بيومي محمد الشرقية

32. أحمد محمد محمد أحمد عبد المجيد الشرقية

33. عبد المغني عبد الفتاح محمد سلامة علي الشرقية

34. إسماعيل محمود محمد أحمد الشرقية

35. عبد السلام علي سليمان حسن الشرقية

36. أحمد محمد الشوادفي عباس الشرقية

37. علي عبد الله محمد غويل الشرقية

38. محمود علي عبد السلام علي الشرقية

39. صالح رضا محمد عبد الحميد مطروح

40. مصطفى عبد المتعال عبد العال مطروح

41. عبد الحميد بريك سعد عبد الرحمن مطروح

42. محمد رجب عبد الغني عبد العزيز مطروح

43. علاء سعد محمود محمد كفر الشيخ

44. عزت أحمد عبد الهادي مسلم كفر الشيخ

45. بلال رأفت حمدين السيد خاطر كفر الشيخ

46. هاني حمد عدلان حمد جنيدي كفر الشيخ

47. محمد مسعد أحمد عبد الرحمن أبو حشاد كفر الشيخ

48. رضا حمودة محمد عاشور كفر الشيخ

49. حسن سعد حسن رداد كفر الشيخ

50. طه صابر محمد محمود كفر الشيخ

51. محمد أحمد عبد الله أحمد خلف كفر الشيخ

52. محمود محمد أبو السعود عامر كفر الشيخ

53. محمد سمير محمد عبد السميع قاسم كفر الشيخ

54. أحمد عبد الله عبد الرؤوف سيد أحمد كفر الشيخ

55. محمد سعد علي سعد مسعود الفقي كفر الشيخ

56. حامد مسعد محمد عمارة كفر الشيخ

57. علي محمد حسن مسلم ياسين كفر الشيخ

58. مصطفى مهران مصطفى إبراهيم نصار كفر الشيخ

59. محمد عبد الله عبد الله الجندي كفر الشيخ

60. محمود عبد العليم عبد الفتاح حميدة كفر الشيخ

61. كمال محمد كمال أبو سعدة كفر الشيخ

62. محمد الزناتي مرسي المرشدي كفر الشيخ

63. محمد محمد سعد شلبي كفر الشيخ

64. محمود علي محمد الشامي كفر الشيخ

65. عاطف عبد الحميد بيومي إسماعيل كفر الشيخ

66. كامل إبراهيم كامل نوفل كفر الشيخ

67. رواش السعيد محمد إبراهيم عزب كفر الشيخ

68. مفرح إبراهيم إبراهيم الدابي كفر الشيخ

69. محمد لطفي محمد عبد ربه كفر الشيخ

70. محمد فوزي أبو العنين عطية إسماعيل كفر الشيخ

71. يوسف محمد الرفاعي الطباخ كفر الشيخ

72. محمود عطا محمد سيد أحمد كفر الشيخ

73. حسني محمد باتع مرعي كفر الشيخ

74. حمادة رشاد مبروك عبد السيد الشافعي كفر الشيخ

75. السيد بدوي يوسف طلحة كفر الشيخ

76. أسامة عمر محمود محمد أسيوط

77. حمدان عاشور حسين أحمد أسيوط

78. عبد الحكيم عبدالرحيم علي حسين أسيوط

79. صلاح محيي عثمان سعد أسيوط

80. أحمد محيسن محمد علام أسيوط

81. محمد عبد التواب يونس مرزوق أسيوط

82. مصطفى إبراهيم أحمد إبراهيم أسيوط

83. محمود حسن عبد السلام أحمد أسيوط

84. حسن محمد جابر عطا الله أسيوط

85. ممدوح إبراهيم خليل محمد أسيوط

86. كمال فارس علي فهمي أسيوط

87. محمود علي عطية سالم أحمد أسيوط

88. سيد إبراهيم أحمد إبراهيم عباس أسيوط

89. عمرو محمد عبده عبد الرحمن شمال سيناء

90. يسري السيد أحمد عبد الحميد شمال سيناء

91. حسن محمد محمد بنوي شمال سيناء

92. سميح علي عبد المجيد سعد شمال سيناء

93. رضا عبد القادر السيد حراز شمال سيناء

94. عطية محمد عطية إبراهيم شمال سيناء

95. عبد القادر محمد عبد القادر بعية شمال سيناء

96. عابر شاكر سالم سلامة شمال سيناء

