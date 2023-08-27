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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعتمد تشكيل لجنة سيدات الأعمال

خلال اللقاء
خلال اللقاء

اعتمد أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأمين مساعد م الإتحاد العام للغرف التجارية، تشكيل هيئة مكتب لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية.

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وبحسب القرار رقم 2 لسنة 2023 لرئيس غرفة الإسماعيلية، تضمن تشكيل لجنة سيدات الأعمال بالإسماعيلية من هيئة المكتب كلا من الأستاذة آمال محمود ابراهيم ابراهيم « رئيسا»، الأستاذة سارة ممدوح السيد « نائب اول»، الأستاذة نادية عبد الفتاح احمد « نائب ثان»، الأستاذة مروة صابر  يوسف « سكرتير»، الأستاذة نجاح محمد عرابي « سكرتير مساعد ».

وأعلن اكرم الشافعي، إختيار الإعلامية منال أحمد مدبولي المستشار الإعلامي للجنة، كذلك الأستاذة نسمة جمال مختار محمد الزيني عضو اللجنة منسق البنوك.

وحرص رئيس تجارية الإسماعيلية علي عقد لقاء مع هيئة المكتب الجديد للجنة سيدات الأعمال، قبل قليل، أكد فيه علي أهمية الدور المنوط لهم القيام به في ظل التحديات التي تواجه الرائدات المصريات في المجال الإقتصادي.
كما أكد اكرم الشافعي، علي تنشيط التعاون وزيادة الخبرات لسيدات الأعمال بالإسماعيلية وكذا مشاركتهن في تنمية المجتمع وفتح مجالات تجارية وإستثمارية في جميع المجالات سواء تجارية أو إستثمارية أو محلية و خدمية أو اجتماعية، دعما من الغرفة لتنشيط دور سيدات الأعمال بالإسماعيلية.

في هذا السياق،  كلف السيد  أكرم الشافعي هيئة المكتب، بإختيار المستشارين والمنسقين والأعضاء للإنضمام للجنة.

من جانبها أوضحت امال محمود، مهمة اللجنة في الإهتمام بنشاط المرأة وسيدات الأعمال وإتخاذ جميع الإجراءات والفعاليات لرفع المستوي والكفاءة وعقد الدورات والندوات وإقامة المعارض وغيرها.

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