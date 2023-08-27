مش بسبب البخل.. حكاية فتاة ثرية تثير الجدل بأرتدائها ملابس مستعملة

أثارت شابة هولندية تدعى لوسي سركيسيان وعمرها 18 عاماً الكثير من الجدل وذلك لأنه برغم من مقدرتها المادية إلا أنه لا ترتدي هذه الفتاة سوى الملابس المستعملة



وفقا لموقع اكسبريس رغم أن لوسي سركيسيان في ربيع عمرها، ويمكنها القيام بشراء ما تريد من الأزياء والمقتنيات الشخصية أخرى، إلا أنها لا تغريها صيحات الموضة كالكثيرين من أبناء جيلها أو تضعف أمام مواقع التواصل الاجتماعي المليئة بالإعلانات لتختار التوجه إلي شراء الملابس المستعملة فقط.

أدركت لوسي أن صناعة الموضة تضران بكوكب الأرض وذلك منذ أن كانت طفلة تبلغ من العام 14 عاما وأن أزمة المناخ تعد آخذة في التفاقم ‘ضافة إلى ضرورة إرشاد الجيل القادم لحجم الضرر الذي تسببه صناعة الملابس البيئة".