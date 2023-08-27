رغبة في تطبيع جديد.. وزير خارجية إسرائيل يجتمع مع وزيرة عربية |تفاصيل

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إيلي كوهين، وزير الخارجية عقد اجتماعًا في إيطاليا الأسبوع الماضي مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، عقد اللقاء بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وحسب بيان الخارجية الإسرائيلية، قال كوهين: "تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد".

كما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، اجتماعه مع نظيرته الليبية "بالتاريخي”.

وأوضح البيان أن “الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه".