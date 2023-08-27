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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقليوبية

الحملة القومية لتنظيم
الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

أعلن الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار حقك تنظمي، اعتبارًا من اليوم 27 أغسطس وحتى 9 سبتمبر القادم في 11 إدارة صحية على مستوى المحافظة.

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أشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى أن الحملة تأتي إيماناً بأهمية الحفاظ علي صحة الأم المصرية، وطبقاً لاهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وقطاع السكان وتنظيم الأسرة، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وإيمانا بدور المرأة ككيان للبيت، وحفاظاً على صحتها الإنجابية.

وأضافت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، أن تنفيذ الحملة يكون على مرحلتين كالتالي:

المرحلة الأولى: اعتباراً من اليوم 27 أغسطس الجاري وحتي 31 أغسطس الجاري وذلك في 6 إدارات صحية وهي كفر شكر شبرا شرق القناطر شبين القناطر قها بنها.

المرحلة الثانية: اعتباراً من 2 سبتمبر المقبل وحتي 6 سبتمبر المقبل وذلك في 5 إدارات وهي: الخانكة، العبور، قليوب، شبرا غرب طوخ من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة وكل الخدمات المقدمة مجانية.

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