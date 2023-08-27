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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة ينفذ حملة لطرق الأبواب تستهدف 4165 شخصا بشمال سيناء

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، اليوم /الأحد/، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" التي استهدفت 4165 من السيدات والرجال والأطفال، من خلال 2500 زيارة بقرى المحافظة.

وقالت مقرر الفرع في شمال سيناء إحسان الغالي -بحسب بيان اليوم- إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، مضيفة أن تنفيذ الحملة جاء بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت في 6 أغسطس الجاري، وتستمر على مدار شهرين، ويتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة "حياة كريمة " ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

وشملت القرى التي تم تنفيذ المبادرة بها: عاطف السادات، وكرم أبو نجيلة، وحي الشوربجي، والسمران ، وآل عروج، ووسط المدينة، والضاحية، والعبور، والصفا في مركز العريش، والزوايدة، والنصر، والغزلان في مركز ومدينة بئر العبد، وحي الترابين، وبحبوح، وأبو رفاعي بمركز ومدينة الشيخ زويد والريسان والحسنة في مركز ومدينة الحسنة ومدينة نخل.

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