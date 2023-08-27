اعترافات فتاة البدرشين المخطوفة: المتهم لمس مناطق حساسة واعتدى عليا

أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، شاب يبلغ من العمر 22 عاما محبوس لاتهامه بخطف فتاة واعتدى عليها بالقوة مستغلا حداثة سنها واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليها.

فتاة البدرشين

وجاءت نص التحقيقات كالآتي:



س/ ما تفصيلات حدوث الواقعة محل التحقيق؟ "



ج/اللي حصل اني كنت بلعب مع اخت المتهم الصغيرة ولقيته ندهلي وراح ماسكني من ايدي جامد وقالي متتكلميش خالص وراح دخلني البيت بتاعهم غصب عني وهناك اعتدى عليه.



س/ ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر ؟



ج /هو دخلني هناك بالعافية وانا مكنتش عايزة ادخل معاه.



س / من كان برفقتك انذاك ؟



ج/ كنت لوحدي



س/ من القائم بالتعدي عليكي ؟



ج اخو صاحبتي



س/ هل سبق للمتهم ان قام بالتعدي عليكي؟



ج لا



جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة مركز شرطة البدرشين، خطف المتهم بالإكراه طفلة بأن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها واصطحبها عنوة عنها داخل مسكنه وما ان ظفر بها حتى قيد حركتها بالقوة ، فتمكن بتلك الوسيلة من أقصائها بعيدا عن اعين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ، أنه في ذات الزمان والمكان تعدى على فتاة بالقوة والتهديد ، حيث ظفر بها حتى جردها من ملابسها واعتدى عليها.