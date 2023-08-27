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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع التنسيقي لمؤتمر البنوك الآسيوية بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

أكد محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، جاهزية شرم الشيخ بكافة أجهزتها لاستضافة مؤتمر "البنوك الآسيوية" الدولي، معربا عن سعادته باختيار شرم الشيخ مكانًا لانعقاد هذا المؤتمر الذي سيشارك به وفود حوالي 106 دول.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي للمؤتمر بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، بحضور وفد وزارة المالية، والقيادات التنفيذية للمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، وبحضور مدير مطار شرم الشيخ الدولي، والكهرباء، والمياه، والاتصالات والإسعاف وكافة الجهات المعنية والمشاركة في المؤتمر.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة اليوم /الأحد/ أن ذلك جاء ضمن زيارة وفد وزارة المالية لمدينة شرم الشيخ وتفقده مطار شرم الشيخ، ومركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات ومتحف شرم الشيخ، وعددا من الفنادق مقار إقامة الوفود.

وأشار البيان إلى أن المدينة تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر المقبل بالمدينة، التي تعقد لأول مرة منذ 4 سنوات، بشكل مباشر بين المشاركين بعد انتهاء حالة التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة "كورونا" بغرض تبادل الرؤى ووجهات النظر لدفع مسارات وجهود تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين المؤسسات الدولية والإقليمية والبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، من أجل تعظيم الاستثمارات المحلية والدولية بالقطاعات الحيوية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية وتوسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص.

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