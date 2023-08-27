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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبراء: تعزيز مفاهيم التكنولوجيا واكتساب المهارات أهم متطلبات سوق العمل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي ان العالم يعيش في ثورة تكنولوجية مستمرة، ومن المهم أن يتم تطوير مهارات الطلاب والطالبات في هذا المجال من خلال تطبيق مقررات التكنولوجيا، يتعلم الطلاب والطالبات المفاهيم الأساسية للتكنولوجيا واستخدامها بشكل فعال.

أوضح الخبير التربوي ، خلال تصريحاته لصدي البلد ان التكنولوجيا مصدرًا هامًا للإبداع والابتكار. من خلال مقررات التكنولوجيا، يتم تعزيز قدرات الطلاب والطالبات على التفكير الإبداعي وتطوير حلول جديدة للمشاكل المختلفة.

مشيرا إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا في تحسين وسائل التعليم وجعلها أكثر تفاعلية وشيقة و يمكن استخدام الوسائط المتعددة والتطبيقات التعليمية والأدوات التفاعلية لتعزيز عملية التعلم والفهم لدى الطلبة.

لفت حمزة ، إلى ان مقررات التكنولوجيا يجب ان  تتضمن نشاطات تطبيقية ومشاريع عملية تساعد الطلاب والطالبات على تطبيق المفاهيم التكنولوجية في الحياة العملية يمكن للطلاب والطالبات أن يتعلموا كيفية استخدام الأدوات والبرامج والتقنيات المختلفة لحل المشكلات وتنفيذ المشاريع.

وتابع الخبير التربوي، ان مفاهيم التكنولوجيا واكتساب المهارات المتعلقة بها أمرًا أساسيًا في سوق العمل الحديث من خلال تطبيق مقررات التكنولوجيا في المدارس والجامعات، يتم تأهيل الطلاب والطالبات لمواجهة احتياجات سوق العمل وتنمية مهاراتهم التكنولوجية.

وكشفت الدكتورة أمل شمس استاذ كلية تربية جامعة عين شمس  بعض التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق مقررات التكنولوجيا في المدارس والجامعات. ودللت ببعض الأمثلة على تلك التحديات ومنها:

تحديات التحديث التكنولوجي حيث تتطور التكنولوجيا بشكل سريع، وهذا يعني أن المدارس والجامعات يجب أن تتبع التطورات وتحديث المقررات بشكل دوري. 
وكذلك قدرات المعلمين والمدربين  فيمكن أن تكون هناك تحديات في تأهيل المعلمين والمدربين لتدريس مقررات التكنولوجيا بشكل فعال. 

أوضحت أن تجاوز هذه التحديات يتطلب التعاون بين المدارس والجامعات والمعلمين والأهل والمجتمع بأكمله. 

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