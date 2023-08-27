أفرجت عن 3 فقط.. انتقادات لصفقة تبادل السجناء الأيرانية الأمريكية

زعم زوج نازانين زغاري راتكليف، وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، أن اثنين من المقيمين في الولايات المتحدة، أحدهما مهدد بالإعدام، قد تم استبعادهما بشكل غير عادل من الاتفاق الوشيك بين الولايات المتحدة وإيران لإطلاق سراح السجناء.

ريتشارد راتكليف، الذي أُطلق سراح زوجته بعد خمس سنوات في سجن طهران، قال إنه لا يوجد سبب قانوني لعدم إدراج المقيمين في صفقة للإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين مقابل فك حظر 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية.

تمت تسمية ثلاثة من الأمريكيين الإيرانيين الخمسة الذين سيتم إطلاق سراحهم، وهم خارج السجن ويتواجدون في أحد فنادق طهران في انتظار إتمام الصفقة. ويقال إن إيران أعطت تعهدات لقطر، الوسيط، حول كيفية استخدام الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية فقط لشراء المواد الغذائية والأدوية، وليس لأغراض عسكرية.

قال راتكليف إنه يرحب بالإفراج عن سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، الذين حكم عليهم جميعا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم التجسس غير المدعمة. لكنه قال إن اثنين من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، شهاب دليلي وجمشيد شارمهد، وهو مواطن ألماني، ما زالا في سجن إيراني... ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحكومة الأمريكية اختارت عدم تصنيفهما على أنهما محتجزتان بشكل غير مشروع من قبل إيران".

بموجب التشريع الأمريكي الذي يحكم احتجاز الرهائن على مستوى الدولة، من المفترض أن توفر البلاد الحماية ليس فقط لمواطنيها المحتجزين ظلما، بل للمقيمين الدائمين القانونيين. ونفت وزارة الخارجية الأمريكية أن يكون دليلي وشارمهد قد تم نسيانهما أو استبعادهما.

قال متحدث باسم الولايات المتحدة، نحن نتابع هاتين الحالتين عن كثب، ولأسباب تتعلق بالخصوصية والسلامة والأسباب التشغيلية، لا ندخل في تفاصيل مناقشاتنا الداخلية أو الدبلوماسية بشأن المعتقلين المبلغ عنهم، مضيفًا أن الولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن السجينين.

إن مناقشة قضية المعتقلين علناً ليست مثمرة أو مفيدة لهدفنا المتمثل في تأمين إطلاق سراحهم. مثل هذه المناقشات ستكون حساسة وذات أهمية كبيرة لهؤلاء الأفراد وأسرهم. ونظم طفلا دليلي وشارمهد خلال الأسبوع الماضي اعتصاما خارج وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة، سعيا للقاء المسؤولين.

وانتقل شارمهد إلى كاليفورنيا قادما من ألمانيا عام 2003، لكن المخابرات الإيرانية ألقت القبض عليه وحكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".

وقالت ابنته غازيل شارمهد إن والدها، الذي ساعد في إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لحشد المعارضة للنظام الإيراني، يجب أن يمنح الأولوية لقضيته لأنه كان الوحيد الذي يواجه حكم الإعدام والوحيد الذي تعرض لاختطاف دولي من قبل إيران عام 2020، وكذلك محاولة اغتيال عام 2009. يقبع دليلي في السجن منذ عام 2016، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات.