المصريين الأحرار: الحزب يساند السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة من أجل إستكمال التنمية

قالت الدكتورة إيناس صبحي، أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، إن الدولة المصرية تحتاج إلي الإستمرار في عمل الإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن أجل ذلك فالحزب يساند الرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة من أجل إستكمال التنمية في مصر.

وأضافت "صبحي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن الرئيس قام بمشروعات زراعية من أجل زيادة الرقعة الزراعية وأيضاً قام بإنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء وغيرها من افتتاح مشروعات تنموية ومصانع ضخمة من أجل تكثيف الصناعة المصرية.

وتابعت الدكتورة إيناس صبحي، أن كان هناك مجهود كبير من أجل إنشاء هذه المشروعات الضخمة التي نراها في وقتنا الحاضر، مشيرة إلى أن هذه المشروعات قامت بأيدي مصرية بشكل كامل.