برشلونة يحول تأخره لفوز على فياريال 4-3 بالدوري الإسباني

حول فريق برشلونة تأخره أمام فياريال، إلى فوز بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم جافي بالهدف الأول في الدقيقة 12 لصالح برشلونة، ثم أضاف دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 15، وقلص خوان فويث الفارق لصالح فياريال بهدف في الدقيقة 26، ثم تعادل ألكسندر سورلوث في الدقيقة 40.

وتقدم فريق فياريال في الدقيقة 50 عن طريق أليكس باينا بتسجيله الهدف الثالث، ثم تعادل برشلونة في الدقيقة 68 عن طريق فيران توريس.

وأخيرًا سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 71 لصالح فريق برشلونة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.