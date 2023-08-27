حملات رقابية مكثفة على المخابز والأنشطة التموينية بالإسكندرية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تكثيف حملاتها الرقابية على المخابز والانشطة التموينية للحفاظ على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين .

وفي هذا الشأن قامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع للإدارة بشن حملة تموينية على بعض البدالين بنطاق الادارة أسفرت عن ضبط ٨٠٠ كيلو جرام من السكر التموينى المدعم، و ٣٨٤ زجاجة زيت تموينى مدعم بأحد محلات البقالة التموينية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.