نميرة نجم : المرأة تقوم بالعمل الشاق أضعاف الرجل من أجل تولي المناصب

كشفت السفيرة نميرة نجم، مدير المرصد الإفريقي للهجرة بمنطقة الإتحاد الإفريقي، تفاصيل توليها هذا المنصب وكيف حصلت عليه بعد العمل الشاق والدؤب.

وأضافت "نجم" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنها واجهت تحديات كثيرة في عملها حتى تستطيع الوصول إلي هذه المكانة، موضحة أنه مازال هناك تفرقة بين السيدات والرجال في تولي المناصب رفيعة المستوي في جميع دول العالم.

وتابعت السفيرة نميرة نجم، أن المرأة عليها العمل بجد ومشقة أضعاف ما يعمل الرجل حتي تستطيع الوصول إلي مكانة لها شأنها داخل المجتمع، ولكن قدرات الشخص هي المتحكم الرئيسي في تولي المناصب.