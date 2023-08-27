شركة عالمية تشيد بالتحول الرقمى بالقطاع العقارى المصرى .. تفاصيل

ثمنت سيسكو العالمية تعاونها المثمر مع الجانب المصرى فى كثير من المجالات فى ظل التحول الرقمى الناجح الذى تعيشه مصر حاليا .

وتعتبر حلول الشركة العالمية للأمن السيبراني من الأدوات الرائدة عالميًا في مجال الحماية الرقمية ومكافحة التهديدات السيبرانية.

انطلاقا من الرغبة في دفع جهود تطوير حلول التحول الرقمي وتكنولوجيا تامين الشبكات والبيانات بمنطقة الشرق الأوسط ، ابرزت الشركة العالمية مجموعه حسن علام القابضة كأحد نماذج نجاحات حلولها التكنولوجية الذكية بمجال صناعة الإنشاءات .

وقالت الشركة العالمية انها لديها شركاء نجاح خلال رحلتها للتحول الرقمي الناجحة التي خاضتها خلال السنوات الاخيره و التي ما زالت مستمرة حتى اليوم و ذلك عن طريق توفير الحلول الآمنة ذات الكفاءة الفائقة و القدرة العالية الصديقة للمستخدمين والتي مكنتهم من إدارة أعمالهم و مهامهم اليومية بكفاءة وأمان وفاعلية و يُسر.

وتسهم حلول سيسكو للشبكات وتكنولوجيا المعلومات في تيسير العمليات الداخلية للشركة وتحسين كفاءتها بشكل عام. حيث استخدام هذه الحلول مكنت المجموعه من تحقيق توفير ملموس للوقت والجهد بشكل كبير.