بعد ظهور سمكة الشمس في البحر الأحمر.. "علوم البحار" : تفضل الصعود للسطح ببعض الأوقات .. فيديو

تحدث الدكتور محمود معاطي، أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، عن ظهور سمكة الشمس بمرسى علم.

وقال الدكتور محمود معاطي، أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "سمكة الشمس أكبر الأسماك العالمية، ووصل طولها لأكثر من 3 متر".

وأضاف: "وزن السمكة يصل إلى طن في الأفراد البالغة"، موضحا: "السمكة تطلع تتشمس على وش المياه لأنها تعيش في الأعماق لكن في بعض الظروف تطلع تأخذ حمام شمس على سطح المياه لذلك أطلق عليها سمكة الشمس".

وأشار الدكتور محمود معاطي، أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار،: "السمكة تظهر من وقت لأخر، ومن الأحداث النادرة التي تحدث في البحر الأحمر، لكن هذا أكبر دليل على أن البيئة سليمة ونقية في البحر الأحمر".

واسترسل الدكتور محمود معاطي، أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار،: "السمكة تطفو على سطح البحر لاكتساب درجة حرارة تعوض بها برودة الأعماق التي تعيش فيها".