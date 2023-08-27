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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب الغد : لا أحد ينكر ما تم من إنجازات في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يؤيد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات القادمة، وذلك لما شهدته البلاد من تطورات وإنجازات خلال الفترة السابقة.

وأضاف "موسى مصطفى موسى"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"  :" لا أحد يستطيع أن ينكر ما تم من إنجازات خلال السنوات الماضية، ولذلك نطالب بترشح الرئيس السيسي مرة اخرى، لاستكمال دوره.

وأكمل: حزب الغد يهتم بمصلحة الوطن، والفترة القادمة ستكون صعبة للغاية، ولذلك نحن بحاجه إلى رجل قوي، قادر على تخطي الفترات الصعبة، وهذا الشخص هو الرئيس السيسي.

وأكد  أن مصلحة الدولة تطلب استمرار الرئيس السيسي في حكم البلاد، ونحن خلفه ونسانده، مشددا على أن الحزب يبحث عن الهدوء والاستقرار، وذذلك سيحدث في إطار قيادة الرئيس السيسي للبلاد.

وأوضح أن الحزب ينظم مؤتمرات كاملة لدعم الرئيس السيسي داخل كافة المحافظات، وذلك لتقديم المساندة للرئيس السيسي، من خلال حملات دعائية.

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