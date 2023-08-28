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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمام أعين عائلتها.. حادث لا يصدق في قلب البحر ينهي حياة طفلة

صدى البلد

تبددت ضحكات عائلة في عطلتهم السنوية إلى بكاء وحزن شديد وتلقي التعازي في فتاتهم الجميلة التي تبلغ من العمر 11 عاما، حيث قُتلت في حادث تحطم "جت سكي".

 

كانت  الفتاة التي تدعى "ياغنمور كوسي أوغلو" تقضي عطلة في تركيا مع عائلتها وكانت على متن دراجة والدها المائية "جت سكي" عندما اصطدمت بهم مركبة أخرى.

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توفيت الطفلة بطريقة مأساوية على الفور وتم الآن اعتقال رجلين على صلة بالحادث،  بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتحدث عم الطفلة الضحية قائلًا: "كانت  طفلة سعيدة للغاية، وكان لديها الكثير من الأصدقاء وكانت لطيفة مع الجميع ، لقد أحبت الغناء،  فهي  كانت في مرحلة المراهقة ولديها الكثير لتقدمه للعالم".

 

وتابع وهو يتذكر الحادث المروع الذي أودى بحياة ابنة أخته: "كان الدم يسيل من وجهها وفي جميع أنحاء جسدها، وكان الأمر صادمًا لجميع أفراد الأسرة".

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وفر رجلان كانا على متن الدراجة المائية الأخرى، يبلغان من العمر 25 و17 عامًا، من مكان الحادث لكن خفر السواحل التركي اعتقلهما لاحقًا.

 

تم إطلاق سراح الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بكفالة، لكن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا لا يزال رهن الاحتجاز، وكلاهما يواجه تهم القتل غير العمد.

 

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