كل ما تريد معرفته عن مدارس المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بشأن نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS.

وأوضح المركز، أنه تم إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS (بنظام التكنولوجيا التطبيقية)، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار إلي أن هذا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد الجهود والبدء في تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة العمالة بقطاع الصناعة.

ويمكن تسجيل الرغبة في الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، من خلال زيارة الرابط التالي:

https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec

والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ " أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.

تتضمن شروط التقديم

مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر.

1- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية 2022-2023.

2- ألا يقل مجموعه عن 210 درجات.

3- لا تزيد السن على 18 عامًا في أول أكتوبر 2023.

4- يُتاح التقدم للبنين والبنات من (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - السويس).

مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط

1- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية 2022-2023.

2- ألا يقل مجموعه عن 210 درجات.

3- لا تزيد السن على 18 عامًا في أول أكتوبر 2023.

4- يُتاح التقدم للبنين من (دمياط - بورسعيد - الدقهلية - الإسكندرية - السويس).