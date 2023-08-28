خبير أمن معلومات: نعيش عصر استخدام التكنولوجيا بلا وعي.. فيديو

قال الدكتور محمد محسن، خبير أمن المعلومات، إننا أصبحنا حاليا في عصر استخدام التكنولوجيا بلا وعي.

وأضاف الدكتور محمد محسن، خبير أمن المعلومات، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أصبح كل مستخدمي التكنولوجيا خاصة من الشباب بلا وعي، ولا يوجد أي نوع من أنوع الوعي".

أشار الدكتور محمد محسن، خبير أمن المعلومات،: "الكثير يسمع أنه من الممكن أن يحقق أرباح كثيرة من التكنولوجيا لذلك يفكر في أي شيء من الممكن أن يجذب انتباه المشاهدين ويصورها".

أوضح الدكتور محمد محسن، خبير أمن المعلومات،: "الجميع يجري وراء التريند من أجل المال".

