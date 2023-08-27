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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الآلاف يتجمعون في الذكرى الستين لمسيرة حركة الحقوق المدنية التاريخية في واشنطن

مسيرة حركة الحقوق
مسيرة حركة الحقوق المدنية التاريخية في العاصمة الأمريكية

تجمع آلاف الأشخاص في ناشونال مول بواشنطن قبل الذكرى الستين لمسيرة حركة الحقوق المدنية التاريخية في العاصمة الأمريكية.

ولعل أشهر مسيرة عام 1963 هي خطاب مارتن لوثر كينغ ‘لدي حلم’، ولكن بعد مرور ستين عاما، لا تزال البلاد منقسمة بشدة بسبب عدم المساواة العرقية، مما يترك الحلم دون أن يتحقق.

وتساءل رئيس المنتدى الاقتصادي الأسود العالمي ألفونسو ديفيد: 'هل وصلنا إلى القمة؟' ثم أضاف: 'ليس من مسافة بعيدة'.

وتم تنظيم حفل إحياء الذكرى هذا العام من قبل معهد Kings Drum Major وشبكة العمل الوطنية لزعيم الحقوق المدنية آل شاربتون.

واحتشدت مجموعة من قادة الحقوق المدنية السود وتحالف متعدد الأعراق والأديان في نفس المكان الذي تجمع فيه ما يصل إلى 250 ألف شخص في عام 1963 فيما لا يزال يعتبر أحد أعظم المظاهرات المطالبة بالعدالة العرقية في تاريخ الولايات المتحدة.

وهذه المرة، احتلت النساء مركز الصدارة بعد أن اعتلت متحدثة واحدة فقط منصة التتويج قبل 60 عامًا: الفنانة الأسطورية جوزفين بيكر.

وقامت السيدة بيكر بمهام سرية للمقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية وحصلت على أعلى وسام في فرنسا في عام 2021 عندما تم إدخالها إلى البانثيون، ضريح الأبطال في البلاد.

وأيقظت يولاندا كينغ، حفيدة الدكتور كينغ البالغة من العمر 15 عاماً، المتظاهرين من نفس المكان الذي ألقى فيه أسطورة الحقوق المدنية خطابه الشهير.

وقالت: 'إذا كان بإمكاني التحدث إلى جدي اليوم، فسأقول إنني آسف لأنه لا يزال يتعين علينا أن نكون هنا لإعادة تكريس أنفسنا لإنهاء عملك وتحقيق حلمك في نهاية المطاف'.

ووعد السيد شاربتون بمزيد من المظاهرات ضد الظلم، القديم والجديد.

قال: “منذ ستين عاماً، تحدث مارتن لوثر كينغ عن حلم. وبعد مرور ستين عامًا، أصبحنا الحالمين. المشكلة أننا نواجه المتآمرين.

'الحالمون يقاتلون من أجل حقوق التصويت. يقوم المتآمرون بتغيير لوائح الناخبين في الولايات. الحالمون يدافعون عن حق المرأة في الاختيار. يتجادل المتآمرون حول ما إذا كانوا سيوقفونك عند ستة أسابيع أو 15 أسبوعًا.

كانت روزيتا مانس-بو عاملة في مكتب حافلات Trailways في عام 1963 عندما تركت أطفالها السبعة وزوجها في المنزل في فيرجينيا للذهاب إلى واشنطن. وقالت، وهي تحتفل بالذكرى السنوية لثلاثة أجيال من عائلتها: 'نحن جميعًا هنا لأننا نتوقع أن يتحسن العالم'.

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