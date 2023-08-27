برلماني: مشروع توشكى نقلة نوعية في الزراعة بفضل توجيهات الرئيس السيسي

ثمَّن عيد حماد، عضو مجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إحياء مشروع توشكى بعد تعرضه للإهمال خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أنه يحقق طفرة زراعية ضخمة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست على معظم الدول.

نقلة نوعية في الزراعة

وأكد “حماد” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بنقلة نوعية في الزراعة خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن الغذاء أصبح أداة استراتيجية بيد الدول المنتجة والمصدرة، وهو ما دفع الدولة المصرية للسير بقوة في هذا الملف، ورغبتها في تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.

وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية أعادت الحياة لمشروع توشكى من جديد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حل كافة المشاكل التى كانت تعيق المشروع عن تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي فى الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة في تحقيقه وتحصد نتائجه الآن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الشكر للوفد الإعلامي- الذي كان "صدى البلد" جزءًا منهُ- على ما قاموا به من جولة داخل مزارع توشكى، ورصد ملحمة العمل الوطني التي تنفذ على أرض الجنوب.

الرئيس السيسي، أكد أن ما شاهدهُ الوفد الإعلامي، هو جزء صغير من ملحمة بناء تقام على أرض مصر.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تستهدف إضافة 4 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية في مصر.