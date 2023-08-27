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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رمد الفيوم تعقد مؤتمرها العلمى السنوى الثانى

الحاضرون بالموتمر
الحاضرون بالموتمر الطبى

عقدت مستشفى رمد الفيوم بحضور الدكتورحاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورمحمد عبد الله مدير المستشفيات بقيادة الدكتورة حنان الجارحى مديرة المستشفى مؤتمرها العلمى للعام الثانى على التوالى بفندق على ضفاف بحيرة قارون .


ناقش المؤتمر حوالى 11 موضوع فى شتى تخصصات وامراض العيون من اساتذة بجامعات بنى سويف والقاهرة والاسكندرية  والفيوم وكذلك قدم 4 اطباء من مستشفى الرمد محاضرات وحالات وتشخيصاتها.


 افتتحت  الدكتورة مديرة المستشفى المؤتمر بكلمة رحبت فيها بالدكتور وكيل الوزارة  والمحاضرين وجميع الحاضرين بعدها القى الدكتور وكيل الوزارة كلمة قدم فيها الشكر للمستشفى على الدعوة الكريمة وعلى الجهد المبذول و التنظيم الرائع بمشاركة احدى شركات الادوية وشركة تجهيزات طبية.


قدم المؤتمر الدكتورة عبير عبد التواب -استشارى الرمد ومدرب الزمالة ومسئول التدريب بمستشفى الرمد حيث أوضحت انه شارك فى المؤتمر اساتذه من مختلف محافظات وجامعات مصر.


بينما قدمت د. نجوى سليمان -استشارى بالمستشفى الوطنى  محاضرة عن تغيرات مركز الابصار فى حالات قصر النظر.

كما قدم 4اطباء من مستشفى الرمد محاضرات كالتالى:د.عزه شعبان اخصائي رمد في مستشفى رمد الفيوم القت محاضرة بعنوان مشاكل تشخيص المياه الزرقاء و د.الشيماء ادريس - اخصائي رمد في مستشفى رمد الفيوم قدمت محاضرة عن تشخيص الغشاء الدموى بالشبكية ، ود. انجي عبد الملاك -مساعد اخصائى بمستشفى الرمد عرضت حاله والاحتمالات التشخيصية لها ، د.عبد الرحمن محمد-طبيب مقيم بمستشفى الرمد قام بعرض حاله الاحتمالات التشخيصيه لها.


وفى نهاية المؤتمر قامت مدير المستشفى بتسليم درع تكريم الدكتور وكيل الوزارة والذى قام بدوره بتسليم دروعا للأساتذة المشاركين وتم التقاط الصور التذكارية.

 

 

محافظ الفيوم لشباب المتطوعين: القيادة السياسية معنية جدا بالحلول الجذرية لمشاكل المواطنين

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"والخطة الاستثمارية

 

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