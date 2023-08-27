«الإصلاح والنهضة» يثمن قرارات الرئيس الداعمة للمشروعات: دفعة قوية للقطاع الصناعي

ثمن السيد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، مجموعة من الحوافز التي تتعلق بالإعفاءات الضريبية، وغيرها من التسهيلات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريحات له، أن هذه الخطوة تعد دفعة قوية للقطاع الصناعي، وتسهم بصورة مباشرة في تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفات، وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، بجانب دفع عجلة الصناعات التحويلية، وإحلال الواردات في الصناعات المستهدفة.

وأشار عبد العزيز إلى أن عددًا من تلك التوصيات كان الحزب قد تقدم بها ضمن أوراق السياسات والتوصيات التي قدمها الحزب إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، من أهمها ما يتعلق بإعفاء الصناعات الإستراتيجية، وتوجيه الحوافز نحو الأولويات الاستثمارية في القطاعات الأكثر أولوية وكذلك ما يتعلق بمنح تسهيلات أكثر للتأسيس والتشغيل، وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية؛ دفعًا لعجلة الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والهامة.