جحيم على الأرض.. قوات كييف تروي تفاصيل مروعة وبشعة عن “فيتنام الأوكرانية”

ذكرت صحيفة “أفتنبوستن”، أنه مع انتهاء الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في الصيف، قام الجنود الأوكرانيون بتقييمه بشكل متشائم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من الناس يطلقون على المواجهة في قطاعات معينة من الجبهة اسم "فيتنام الأوكرانية".

وروي الجنود الأوكرانيون للصحيفة، عن رائحة الجثة التي لا تطاق في ساحة المعركة لدرجة أن "الجنود ذوي الخبرة أصيبوا بالجنون".

وقال قائد بالجيش الأوكراني للصحيفة: "ليس هناك ما هو أسوأ... هذا جحيم علي الأرض”.

وأضاف: "الحقيقة مختلفة تماما. من سيحل محل أولئك الذين ماتوا هنا؟ ومن سيحل محل أولئك الذين يموتون في الأشهر القليلة المقبلة؟.. لا أرى أي انتصار في المستقبل القريب".