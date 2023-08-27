أكثر من 200 شاب يرفضون الانضمام لجيش الاحتلال.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

ذكرت القناة الـ13 العبرية، اليوم الأحد، أن أكثر من 200 مراهق يبلغون سن التجنيد، ينوون رفض التجنيد في الجيش الإسرائيلي، ومن المقرر أن ينشروا رسالة، يذكرون فيها أنهم لن يجندوا “لخدمة دكتاتورية في إسرائيل”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا من مخيم جنين عند حاجز عسكري واقتحمت بلدة عرابة وقرى جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الفايد من مخيم جنين أثناء مروره عند حاجز عسكري قرب طولكرم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة وقرى بير الباشا ونزلة زيد وطورة ونصبت حاجزا عسكريا عند مفترق عرابة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين الفلسطينيين.