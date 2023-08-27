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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

منتدى شباب العالم: خطة لتوسيع مبادرتي "التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أطلق منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الأحد، ورشة عمل واسعة النطاق لمناقشة مبادرتي "التعلم من أجل العمل" و"مسارات التطوع" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستمر فعالياتها على مدار 3 أيام مقبلة.

ووضعت إدارة المنتدى برنامجًا شاملًا للجمع بين شراكة القطاعين العام والخاص والشباب لتسريع وتيرة التأثير، والتصدي لواحدة من أهم التحديات التي يواجهها الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال تنفيذ وتوسيع نطاق مسارات التعلم من أجل العمل والعمل التطوعي بشكل فعال للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وشارك باليوم الأول لورشة العمل العديد من المنظمات الدولية ومبادرات التنمية، وشارك الشباب مقترحاتهم، التي جاءت بردود أفعال إيجابية انعكست في التفاعل مع المحاور التي تتناولها ورشة العمل، للخروج بنتائج فعالة وإيجابية لإشراك الشباب في خطة تنفيذية مع القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق تفعيل المبادرتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة مصر. 

وتركز ورشة العمل على إشراك الشباب بشكل هادف في رحلة التغيير الإيجابي، بالإضافة إلى تكوين مجموعة عمل كبيرة تعمل في شكل فرق لمعالجة القضايا والفرص الرئيسية في وقت واحد، من خلال ذلك يمكن إنشاء إطار عمل يمكن تطبيقه وتعميمه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يأتي ذلك إيمانًا من منتدى شباب العالم بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية كون الشباب أحد أهم أطراف التنمية.

جدير بالذكر أن إدارة منتدى شباب العالم كانت قد أعلنت عن تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية، على أن تكون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها، كما أن حزم البرامج والمبادرات التي سيتم إطلاقها والبدء في تنفيذها تشمل: أولاً، إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم على دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم أو زيادة حجم أنشطتهم من خلال حاضنات أعمال وبرامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة يتم فيها تقديم الدعم الفني للعاملين بالمجال الصناعي في جميع محافظات مصر وبالأخص في قرى ومراكز "حياة كريمة"، ويأتي ذلك بالتعاون مع مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية ومؤسسة "حياة كريمة" واتحاد الصناعات المصرية وشركة "انطلاق"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية.

وتشمل حزم البرامج والمبادرات ثانيًا: إطلاق مبادرة "التعلّم للكسب"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي والوافدين لسوق العمل للتغلب على العوائق المتعلقة بتطوير مهارات العمل المطلوبة وتمكينهم للحصول على الوظائف اللائقة. 

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