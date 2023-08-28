"عبأت" البيت بالغاز| فتاة تشعل النار في والدها حيا بالجيزة.. تفاصيل مروعة لجريمة أطفيح

فاجأت حادثة مروعة الجميع في مدينة أطفيح بالجيزة، حيث تسببت طفلة في وفاة والدها بطريقة صادمة. حيث فتحت الأسطوانة الموصلة للبوتاجاز، وعبأت المنزل بالغاز، مما أدى إلى اشتعال النيران في الأب عندما حاول إشعال سيجارته. وتعتبر هذه الحادثة من الأحداث المأساوية التي تجعل الناس يندهشون ويتساءلون عن دوافعها وتأثيراتها.

الحقائق المروعة

وبحسب المصادر الأمنية، تبلغ الطفلة المتهمة من العمر 15 عامًا، وقامت بفتح أسطوانة البوتاجاز وعبأت المنزل بالغاز في لحظة غير متوقعة. وعندما حاول والدها إشعال سيجارته، اشتعلت النيران فجأة وأدت إلى وفاته بصورة مروعة. الحادثة لها جوانب مأساوية تظهر قسوة الواقع وتأثير الأحداث على حياة الأفراد.

دوافع الحادثة

وأكدت المصادر أن دوافع الحادثة كانت ذات طابع شخصي، حيث قامت الطفلة بفعلتها كانت "انتقاماً من والدها".

يُذكر أن والدها انفصل عن والدتها بشكل مؤلم، وقام بالتعدي عليها بالضرب والعنف. وتركزت الأسباب في نفس المسار العائلي، حيث يبدو أن الخلافات والتوترات تسببت في تصاعد الأحداث إلى هذا الحد الأليم.

التحقيقات والتفاصيل

بعد حدوث الحريق المأساوي، انتقلت الشرطة والأدلة الجنائية والنيابة العامة لمكان الحادث للبحث عن تفاصيل الواقعة والتحقيق في ملابساتها. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الأسطوانة كانت مفتوحة عمدًا وليس بسبب خلل فني، مما أثار الشكوك حول تفاصيل الحادثة.

قصة الابنة المتهمة

وأثناء التحقيقات مع الطفلة المتهمة، بدأت تروي قصتها بتفصيل. وأشارت إلى أن والدها كان مدمنًا على المواد المخدرة، وهذا كان سببًا في تفاقم الخلافات والتوترات بينه وبين والدتها. وتفاقمت الأمور بعد انفصال والدتها عنه، حيث أصبح يعاني من مشاكل نفسية وسلوكية. بدأ العنف بالظهور في العلاقة بينهما، وانعكس ذلك على حياتها بشكل سلبي.

تخطيط الجريمة

وأشارت الطفلة إلى أنها قامت بتخطيط الحادثة بهدف الانتقام من والدها والتخلص منه بشكل نهائي. ووجدت فرصة مناسبة عندما شعرت أن والدها سيشعل السيجارة المشبوهة، فقامت بفتح أسطوانة البوتاجاز وعبأت المنزل بالغاز، ثم خرجت وأغلقت الشقة من الخارج. وبهذا تحقق هدفها المأساوي.

الاعتراف والتداعيات

وبعدما تم توجيه الاتهام للطفلة، اعترفت بتفاصيل الحادثة ودوافعها أمام رجال الشرطة. أكدت أن والدها كان يسبب لها أيامًا قاسية بعد انفصال والدتها عنه، وكان يعاني من مشكلات كبيرة نتيجة تعاطي المخدرات. ورأت في الحادثة فرصة للتخلص من والدها وانتقامها منه.

النتيجة والتداعيات

بناءً على اعترافات الطفلة والتحقيقات، تم تحويلها إلى نيابة الطفل لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. تظهر هذه الحادثة دراما الحياة الواقعية وتأثيراتها المدمرة. يتعين على المجتمع والجهات المعنية أن يعملوا على توعية الأفراد وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات في ظل الظروف الصعبة.

الختام

في الختام، تُظهر هذه الحادثة مدى تأثير الظروف العائلية والاجتماعية على حياة الأفراد، وكيف يمكن أن يتحول التوتر والعنف إلى نتائج مأساوية. يجب أن يكون هناك تركيز على تقديم الدعم والمساعدة للأفراد الذين يمرون بظروف صعبة للحد من حدوث مثل هذه الحوادث المأساوية.