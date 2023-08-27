"كونا" تبرز تأكيد السيسي عزم مصر تقليص الفجوة بإنتاجية القمح بزراعة 4 ملايين فدان خلال عام

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر تقليص الفجوة في إنتاجية محصول القمح الذي يكلف استيراده الميزانية العامة مئات الملايين من الدولارات، وذلك من خلال زراعة أربعة ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد على عام.

وذكرت "كونا" مساء اليوم /الأحد/ أن الرئيس السيسي أوضح - في تصريحات خلال رده على أسئلة الصحفيين أثناء جولتهم بمنطقة "توشكى" - أن ذلك كله يتم من خلال استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة باستخدام أحدث أساليب الزراعة والري الحديث، مشددا على أن مصر تستهدف التوسع في زراعة محصولي القمح والذرة لسد الفجوة في إنتاجيتهما من خلال التوسع في زراعة مساحات كبيرة لهما في مناطق عديدة جرى استصلاحها، وليس في "توشكى" وحدها.

وتابعت "كونا" أن الرئيس السيسي أكد أيضا أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد، وإنما هي موجودة في "توشكي" و"شرق العوينات" و"سيناء"، إضافة إلى زراعة نحو 60 ألف فدان قمح في "مزرعة بني سويف"، وأن ما تشهده منطقة "توشكى" من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من العاملين بهذا المشروع القومي، وأن هذا الجهد هو خطوة من خطوات كثيرة سيتم تنفيذها لسد الفجوة الغذائية.