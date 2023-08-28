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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. محافظ القليوبية يشهد نهائي دوري مراكز الشباب والقرى

دوري مراكز الشباب
دوري مراكز الشباب

يشهد اليوم الإثنين اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب والقرى في نسخته الـ 30، بين فريقي مركزي شباب المنيرة بالقناطر الخيرية، ونامول بطوخ.

 

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وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدوري بدأ بالمرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دوري من دور واحد، ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية، الذي تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري.


وأشار الصبروط إلى أن الدوري يهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم، وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق من أجل تحقيق مستوى أفضل، وأيضا شغل أوقات الفراغ في شيء مفيد، وكذا تحسين القدرة الذهنية، وتطوير المهارات الحركية.

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