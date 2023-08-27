وحدة تابعة لفاجنر في روسيا تهدد بالتمرد

قال محللون عسكريون إن وحدة شبه عسكرية تابعة للنازيين الجدد هددت بوقف القتال على جبهة حرجة إذا لم يتمكن الكرملين من تحرير مؤسسها من السجون الفنلندية، وذلك وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

تم اعتقال يان بتروفسكي، زعيم فرقة روسيتش، وهي وحدة تابعة لفاجنر، في فنلندا يوم الجمعة بناء على طلب أوكرانيا، وفقا للمجموعة وقنوات التواصل الاجتماعي المرتبطة بفاجنر.

والآن قالت روسيتش إنها لن تحمي الروس حتى تفعل الحكومة الروسية ذلك، متهمة إياها بالفشل في تأمين إطلاق سراح بتروفسكي.

قال معهد دراسات الحرب: "إن التشكيلات الروسية غير النظامية لا تزال مستعدة للتهديد بالانسحاب من القتال من جانب واحد على الرغم من الجهود الأخيرة التي بذلتها القيادة العسكرية الروسية لتطهير وقمع العصيان".

قال مركز الأبحاث ومقره الولايات المتحدة إنه من المرجح أن تتمركز مجموعة روسيتش على طول جبهة روبوتاين-فيربوف، في منطقة زابوريزهيا، حيث "لا تستطيع روسيا تحمل تمرد أي وحدات".

وبحسب ما ورد حققت أوكرانيا تقدمًا عبر قرية روبوتين في الأيام الأخيرة، حيث ألمح أحد القادة إلى احتمال حدوث اختراق.

سعى مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي يوم الجمعة إلى تمديد احتجاز بتروفسكي، الذي يستخدم أيضًا اسم فويسلاف توردن، للاشتباه في مشاركته في أنشطة جماعة إرهابية بالإضافة إلى دعم الإرهاب، حسبما قال مسؤول في محكمة جزئية فنلندية.

بتروفسكي هو ناشط يميني متطرف منذ فترة طويلة، وقد ساعد في تأسيس روسيتش كوحدة نازية جديدة بشكل واضح خلال المراحل الأولى للصراع في دونباس في عام 2014.