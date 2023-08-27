بحوث أمراض العين: نستعد لاستقبال يامن بعد التواصل مع وزارة الصحة.. فيديو

قال الدكتور مصطفي صلاح، رئيس معهد بحوث أمراض العيون، إن المعهد مستعد لاستقبال الطفل يامن حسن ضحية طلق الخرطوش في حفل زفاف، مشيراً إلى أن تم التواصل معه من قبل وزارة الصحة لاستقبال الطفل وعلاجه بشكل كامل.

وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن المعهد مجهز باعلي التقنيات والأجهزة لعلاج مرضي العيون، كاشفاً أن الطفل بعد إصابته توجه إلي القصر العيني وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الجراحات البدائية له.

وتابع الدكتور مصطفي صلاح، أن مازال طلق الخرطوش داخل عين الطفل يامن حسن وهناك نزيف داخل العين، وهذا الجسم الغريب الذي دخل العين من الممكن أن يحدث عتمات في عدسة العين الداخلية.