مفتي الجمهورية:مسابقة "الملك عبدالعزيز" الدولية لحفظ القرآن الكريم لوحة مشرقة من العناية بكتاب الله

أشاد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علّام بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سبيل العناية بكتاب الله وخدمته ونشره وما تقدمه هذه البلاد المباركة من دعم وتشجيع لأبناء المسلمين للإقبال على القرآن الكريم والتنافس على حفظه وتلاوته.. مؤكداً أن غرس قيم التنافس بين أبناء المسلمين في حفظ كتاب ربهم عمل رشيد ومنقبة لا يوفق لها إلا من أراد الله به خيراً وهو سمة من سمات قادة المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الأحد/ أن ذلك التصريح جاء على هامش مشاركة مفتي الجمهورية في مسابقة "الملك عبد العزيز" الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ43 التي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وتُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ووصف علّام مسابقة "الملك عبد العزيز" الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، بأنّها تجمع إسلامي دولي مبارك يتميز بمشاركات أهل القرآن من شتى الدول؛ لينشر رسالة الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام، كما يؤكد الرسالة السامية للمملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الحكيمة في تبنيها لمثل هذه المسابقات والبرامج التي تخدم الشباب وتربطهم بكتاب الله عز وجل.

وأشاد مفتي الجمهورية في الوقت نفسه بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في إنجاح فعاليات المسابقة التي أسهمت في تميزها على مدى دوراتها السابقة، وتنوع المشاركات فيها من مختلف أقطار العالم الإسلامي، حتى صارت المسابقة تجمعًا فريدًا لحفظة القرآن الكريم وتسجل لوحة مشرقة من العناية بكتاب الله عز وجل.