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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

معتز محمود: توفير المناخ الداعم للصناعات الثقيلة نقلة اقتصادية هامة

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بتوفير المناخ الداعم للصناعات الثقيلة في مصر، مشيرا إلى أنه توجه هام، لاسيما وأن هذا النوع من التصنيع يستوعب آلاف من العمالة، ويسد حاجة السوق المحلي.

توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة

وأشار "محمود"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

وقال رئيس صناعة البرلمان: التوجيهات الرئاسية في منتهى الأهمية لتعزيز صناعة الحديد والصلب في مصر وتغطية الاحتياجات المحلية منها بالخصوص ووجود فرص للتصدير.

ولفت النائب،إلى تناول الاجتماع الرئاسي متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وكذلك استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

وقال المهندس معتز محمد محمود: توجيهات الرئيس السيسي قادرة على إدخال مصرعصرا جدديا للتنصيع وإحداث طفرة بالقطاع الصناعي، وبالخصوص الصناعات الثقيلة، وجذب الاستثمارات فيها وهو قطاع حيوي قادر تماما على استيعاب عشرات الآلاف من العمالة في الجمهورية الجديدة.

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