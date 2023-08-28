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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل قول «ولا تخيب فيك يا رب رجائي» حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب

صدى البلد

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه ”ما حكم قول “ ولا تخيب فيك يارب رجائي ”، ومن جهته، قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا ينبغي الحكم على قول أنه حرام دون سبب وجيه فهذا الدعاء قد يحمل العشم وحسن الظن الزائد بين العبد وربه .

وأضاف « وسام » خلال على سؤال " ما حكم قول" ولا تخيب فيك يارب رجائي “ " عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه قد يقول هذا الفرد في حاله الكرب الشريد من باب استعطاف والتقرب الى الله تعالى ليرحمه ويفك كربه منوها الى انه اذا استشعر الفرد عند قولها بكمال الادب مع الله وانها لا توثر على حسن ظنه بالله فليقلها ولكن إذا استشعر غير ذلك فلا يرددها لأنه الله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاء احد ولا يرد دعاء احد .

هل يجوز الدعاء على من ظلمني

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمظلوم الدعاء على الظالم، مصداقا لقول الله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما»، (النساء:148).

وأضاف أمين الفتوى، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا شهرا كاملا وقنت في صلاته على الذين غرروا بأصحابه من قبائل رعل ذكوان وبني لحيان وعصية، حيث غدروا بسبعين من الصحابة وقتلوهم، ودعا عليهم باللعنة.

واستشهد أمين الفتوى بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح ، في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه» أخرجه وأبو داود (1443)، وفي لفظ لمسلم (679): «اللهم العن بني لحيان، ورعلا وذكوان، وعصية عصوا الله ورسوله».
واختتم أنه يجوز الدعاء على الظالم بجملة «حسبي الله ونعم الوكيل»؛ لأنها دعاء بمعنى «يارب انتصر لي والانتقام من الظالم».
 

ولا تخيب فيك يارب رجائي دار الإفتاء حكم قول ولا تخيب فيك يارب رجائي هل يجوز الدعاء على من ظلمني

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