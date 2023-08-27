"إيكواس” تدعو المجلس العسكري في النيجر للاجتماع في مكان محايد

دعت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس”، اليوم الأحد، المجلس العسكري في النيجر للاجتماع في مكان محايد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت تقارير فرنسية، إن النيجر تعتزم طرد دبلوماسيين من دول غربية أخرى إلى جانب السفير الفرنسي.

وأضافت أن بعض كبار العسكريين في النيجر يرفضون قطع العلاقات مع الدول الغربية وضد استراتيجية طرد السفراء.

يدورها، قالت شبكة “سكاي نيوز عربية”، إن الآلاف تجمعوا أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر للمطالبة بطرد السفير الفرنس من البلاد.

وأكدت “سكاي نيوز”، أن المتظاهرين تجمعوا أمام قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر وطالبوا بإخراج القوات الفرنسية من بلدهم.