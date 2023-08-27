عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"إيكواس” تدعو المجلس العسكري في النيجر للاجتماع في مكان محايد

النيجر
النيجر

دعت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس”، اليوم الأحد، المجلس العسكري في النيجر للاجتماع في مكان محايد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت تقارير فرنسية، إن النيجر تعتزم طرد دبلوماسيين من دول غربية أخرى إلى جانب السفير الفرنسي. 

وأضافت أن بعض كبار العسكريين في النيجر يرفضون قطع العلاقات مع الدول الغربية وضد استراتيجية طرد السفراء. 

يدورها، قالت شبكة “سكاي نيوز عربية”، إن الآلاف تجمعوا أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر للمطالبة بطرد السفير الفرنس من البلاد.

تقارير فرنسية تكشف عن كوارث مرتقبة في النيجر

مواقع التواصل .. هكذا تستغل روسيا أحداث النيجر

وأكدت “سكاي نيوز”، أن المتظاهرين تجمعوا أمام قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر وطالبوا بإخراج القوات الفرنسية من بلدهم.

المجلس العسكري في النيجر النيجر ايكواس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

موضوعات متعلقة

بأمر من قائد القوات البرية.. الجيش الأوكراني يتجاهل توصيات البنتاجون

أول تعليق من حملة بايدن الانتخابية علي محاكمة ترامب

إعلان صادم من روسيا بشأن تفشي فيروس كورونا

لا يريد السلطة.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن إجراء انتخابات في أوكرانيا

أكثر من 200 شاب يرفضون الانضمام لجيش الاحتلال.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

جحيم على الأرض.. قوات كييف تروي تفاصيل مروعة وبشعة عن “فيتنام الأوكرانية”

لأول مرة.. عاصمة أوروبية تحظر استخدام الدراجات الكهربائية

طريق مسدود .. أوكرانيا تقر بفشل خطير في الحرب ضد روسيا

ترشيحاتنا

رئيس شعبة الدواجن: استقرار في أسعار الدواجن والكيلو بـ 58 جنيها

سد النهضة.. لماذا لا تفيض المناقشات بالحلول؟

أوكرانيا.. نجاة رئيس الاستخبارات العسكرية من 10 محاولات اغتيال

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

شكري لنظيره البنيني: مصر تدعم مساعي الوساطة الهادفة لخروج النيجر من أزمتها

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

فيديو

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ