عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشجع المنتج الوطني.. حزب المؤتمر يثمن توجيهات الرئيس بدعم الصناعات الاستراتيجية

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز، أبرزها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم المنتج الوطنى والنهوض بالقطاع الصناعي وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.


وأكد السعد غنيم، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي سيكون لها عظيم الأثر أيضا على دعم المنتج المحلي والنهوض بالصناعة المحلية وتعزيز التنافسية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم الاستفادة من المادة الخام لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

دعم الصناعة الوطنية 


وأشاد الخبير الاقتصادى، بتوجيهات القيادة السياسية طوال الوقت بدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات الدائمة.


يذكر أن الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه  الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:


1-        الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2-        إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3-        إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4-        التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

الاستثمار الخارجى الاستثمارات التصنيع المحلى الخبير الاقتصادي الدكتور السعيد غنيم الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

ترشيحاتنا

رئيس شعبة الدواجن: استقرار في أسعار الدواجن والكيلو بـ 58 جنيها

سد النهضة.. لماذا لا تفيض المناقشات بالحلول؟

أوكرانيا.. نجاة رئيس الاستخبارات العسكرية من 10 محاولات اغتيال

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

شكري لنظيره البنيني: مصر تدعم مساعي الوساطة الهادفة لخروج النيجر من أزمتها

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

فيديو

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ