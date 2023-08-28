أخبار التعليم| التعليم تتابع وصول أوراق الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للجان الدور الثاني للثانوية.. بشرى سارة بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



بشرى سارة بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، كليات ومعاهد كثيرة لطلاب المرحلة الثالثة تشمل أكثر من 200 كلية ومعهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

البحوث الفلكية تنظم ندوة تعريفية للمنح المقدمة من هيئة فولبرايت

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر ندوة تعريفية بالمنح الدولية المقدمة من الهيئة "التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية"، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد.

تنسيق الجامعات 2023| شروط الالتحاق بأقسام ألسن عين شمس.. وموعد التقديم للطلاب

تنسيق الجامعات 2023.. يرغب العديد من الطلاب في معرفة شروط الالتحاق بأقسام ألسن عين شمس وموعد التقديم للطلاب، بعدما حددت الكلية شروط الالتحاق بأقسامها الداخلية، حيث أعلنت فتح باب التقديم لبرامج الساعات المعتمدة من يوم الأحد 27-8-2023 حتى يوم 21-9-2023 المقبل لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة.

إعلام القاهرة تعلن شروط التقديم للماجستير المهني في علوم إعلام

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للماجستير المهني في علوم الإعلام بأسلوب التعلم الالكتروني للعام الدراسي 2023-2024.



الموقع متاح الآن.. اطلع على نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

انتهى منذ قليل طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 بمرحلة تقليل الاغتراب.





التعليم تتابع وصول أوراق الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للجان الدور الثاني للثانوية



تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023