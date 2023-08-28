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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دورة جديدة للمحامين في الاستراتيجية والأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.. 10 سبتمبر المقبل

صدى البلد

تنطلق الدورة الثانية من دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية للسادة المحامين وأسرهم في 10 سبتمبر المقبل، تحت عنوان «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، وتستمر لمدة أسبوعين، وذلك بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

والجدير بالذكر أن الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، توصل إلى اتفاق مع اللواء أشرف فارس، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على تخفيض قيمة مقابل دورات الأكاديمية من 650 جنيهاً إلى 450 وذلك للسادة المحامين وأسرهم.

كما تم الاتفاق بين نقيب المحامين، ومدير الأكاديمية على عقد الدورات بمقار أندية المحامين على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين في الحصول على الدورات بذات الشروط في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة.

يأتي ذلك تحقيقاً للتعاون المثمر والبنّاء بين نقابة المحامين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بما يعود بالنفع على السادة المحامين، وأسرهم في موضوعات الاستراتيجية، والأمن القومي في مختلف المجالات.

وعلى السادة المحامين الراغبين في الحصول على الدورة المبادرة بتسجيل أسمائهم، وسداد الرسوم لدى الأستاذ سيد شعبان، موظف النقابة العامة.

تعقد  الدورات تحت رعاية الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأساتذة صلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، وناصر العمري، أعضاء مجلس النقابة العامة، وبتنسيق من الأستاذ فخري الهمامي المحامي.

يشار إلى أن دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تتمثل في الآتي:
1- الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.
2- الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات.
3- الدورة التثقيفية لصناع القرار.
4- دوره أساليب التفكير والدراسات المستقبلية.
5- الدورة التثقيفية للتحقق التكنولوجي وأثره على الأمن القومي.

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دورة جديدة للمحامين في الاستراتيجية والأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.. 10 سبتمبر المقبل

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