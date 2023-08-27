نائب الشيوخ: الرئيس حريص على تدعيم الأمن الغذائي.. ومشروع توشكي خير دليل

أكد عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع توشكى واحدا من أهم المشاريع أحياها الرئيس السيسى ووجه باستغلالها من أجل تدعيم الأمن الغذائي فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيدا بزيادة المساحة المنزرعة في توشكى لزيادة الانتاج وتعزيز الأمن الغذائي لمصر.

تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات

وقال “أبوعايشة” لـ"صدى البلد"، إن مشروع توشكى يعتبر بمثابة انجاز كبير وضخم للدولة المصرية، فهو سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات فضلا عن سد الفجوة الغذائية والوصول الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح بالاضافة الى أهميتة فى الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، الى أن الرئيس السيسي حريص على تدعيم الأمن الغذائي المصري وكذلك تحقيق طفرة زراعية كبرى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، مثمنا نجاح الرئيس السيسي في إعادة إحياء مشروع توشكى.

وأوضح النائب أن الأزمة العالمية الحالية، اثبتت صواب رؤية القيادة السياسية وتوجيهاتها ومشاريعها الضخمة في مستقبل مصر الزراعي، والدلتا الجديدة وكلها مشاريع عملاقة، هدفها زيادة الانتاج الزراعي وزيادة الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة ظروف عالمية متقلبة، ونقص في السلع الأساسية والقمح .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال مداخلة هاتفية له؛ الشكر للوفد الإعلامي - الذي كان "صدى البلد" جزءًا منهُ - على ما قاموا به من جولة داخل مزارع توشكى ورصد ملحمة العمل الوطني التي تنفذ على أرض الجنوب.

الرئيس السيسي، أكد خلال مداخلته الهاتفية أن ما شاهدهُ الوفد الإعلامي هو جزء صغير من ملحمة بناء تقام على أرض مصر.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تستهدف إضافة ٤ ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية في مصر.