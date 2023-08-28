رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية: الرئيس السيسي وفر كل سبل النجاح للقطاع الزراعي.. فيديو

أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الرئيس السيسي وفر كل سبل النجاح للقطاع الزراعي.

وأضاف الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "القطاع الزراعي يشهد طفرة كبيرة منذ عام 2014 حتى الآن"، لافتا: "من أهم المشروعات التي بدأت منذ عام 2014 هو مشروع توشكى".

وأشار الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية،: "مشروع توشكى تم تدشينه عام 1977 ولكن مر بمراحل إهمال حتى بدأ الرئيس السيسي بالاهتمام به عام 2014".

وأوضح: "مشروع توشكى مشروع عملاق، وبه مجموعة أعمال ضخمة جدا، ويضم العديد من المشروعات منها استصلاح أراضي وزراعات جديدة"، مشيرا: "مساحة القمح في المشروع تحققت ووصلت إلى 300 ألف فدان تقريبا ومتوقع عام 2023 وصولها إلى 500 ألف فدان".

