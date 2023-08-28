نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بافتتاح معرض أيادي مصر

شاركت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بافتتاح معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من السادة المحافظين و نواب المحافظين، والسيد توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر.

وتفقدوا أجنحة المعرض ومنها معرض منتجات الحرف اليدوية والبيئية و التمور التابع للمحافظة، مشيدين بجودة وتنوع المعروضات الموجودة بالمعرض، مؤكدين أن مثل هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية بأسعار مناسبة للمواطنين، ودعم ورعاية أصحاب الحرف اليدوية.

من جانبها أكدت نائب المحافظ أن المشروع القومي "أيادي مصر" ساهم في خلق سوق للمنتجات التراثية، فضلًا عن تدريب الحرفيين على تطوير المنتج، واستراتيجيات التسعير والبيع والتسويق. مشيرةً إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف للحفاظ عليها وتنميتها.