لو عندك ضيوف.. طريقه الجلاش بالشكولاتة

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة الجلاش بالشكولاتة



الجلاش بالشكولاتة





كوب قطر (شربات ) منكهة بالقرفة

نص كوب شوكولاتة سايحة بالبندق مثل النوتيلا

نص كوب كاسترد شكولاتة

نص كوب بندق محمص ومجروش

نص كوب لوز محمص ومجروش

نص كوب عين جمل مجروش

ربع ملعقة صغيرة قرفة

رشة ملح

نص كوب زبدة سايحة

أوراق جلاش









الطريقة:





ادهنى الصينية جيدا ورصي فيها ورقة جلاش ثم ادهنيها بالفرشاة بالزبدة ثم ورقة أخرى وهكذا حتى يكونوا 6 ورقات فوق بعض.





امزجي الشوكولاتة السايحة مع الكاسترد ثم رشي المكسرات

ضعى 6 طبقات اخرى من الجلاش وادهنى وجه وحواف الجلاش جيدا بالزبدة





ندخل الصينية فى فرن وذلك بعد تقطيعها سمبوسكات وتترك حتى تحمر ويصب عليها الشربات البارد وهي ساخنة.