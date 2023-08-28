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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الخدمية

اجتماع أمانة المرأة
اجتماع أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

 

 نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية اليوم الأحد، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع السكندري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.
فقد نظمت أمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة بأمانة قسم الرمل ثانِ، يومًا رياضيًا ترفيهيًا، كما نظمت أمانة قسم اللبان، اختبار محو أمية وذلك للطلاب المُسجلين؛ للحصول على شهادات الاجتياز. 

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علاوة على تنظيم اجتماعًا تنظيميًا لأعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة بالمحافظة، وأمناء المرأة بالأقسام المختلفة. 

وقد تناول الاجتماع الذي عُقد برئاسة عزيزة سعدون، أمينة المرأة، العديد من النقاط منها، التعارف بين أعضاء الأمانة، وبحث خطة عمل الأمانة خلال الفترة المُقبلة، علاوة على حث الأمناء على تعزيز تواجد الحزب بين المواطنين من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة، والبدء في تدشين ندوة كبرى خاصة بأمانة المرأة المركزية.

كما تناول الاجتماع حث الأمناء على مستوى أقسام المحافظة المختلفة بضرورة التواصل الدائم مع أمناء المرأة بالوحدات الحزبية؛ وذلك من أجل نشر الوعي السياسي والثقافي فيما بينهم، والحث أيضًا على تنفيذ فعاليات خدمية لخدمة المواطنين خلال الفترة المقُبلة، وجاء ذلك بحضور أمناء الأمانة بالأقسام المختلفة.

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