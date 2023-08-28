أخبار مصر على مدار 24ساعة| توشكى غذاء مصر وطعامها ومؤونتها.. موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أخبار مصر.. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة إلى المصريين، مؤكدا أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاطمئنان؛ لأن التنمية في مصر ليست مقتصرة على مكان معين أو مكان واحد.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



توشكى غذاء مصر وطعامها ومؤونتها.. الخير يأتي من "الجنوب"

ارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة، وابتكر المصري منذ القدم الآلات الزراعية وآلات الري، واهتم المصريون بتصوير العمليات الزراعية من حرث وري وحصاد وتخزين على جدران المعابد قبل التاريخ، ووضعوا أساس التقويم الزراعي، فكانت مصر أول دولة نظمت مواعيد الزراعة.

سد الفجوة في محصولين غذائيين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة إلى المصريين، مؤكدا أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاطمئنان؛ لأن التنمية في مصر ليست مقتصرة على مكان معين أو مكان واحد بل في كل الأراضي المصرية.

سد النهضة.. لماذا لا تفيض المناقشات بالحلول؟

استضافت القاهرة جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة، اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس، أكدت خلالها إثيوبيا مواصلة العمل من أجل التوصل إلى نتيجة ودية للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. أسباب فشل توشكي لمدة 20 عاما

يعد مشروع توشكى من أهم المشروعات القومية التي أعاد إحيائها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بعد فشل تنفيذ المشروع طيلة 20 عاما ، وذلك من ضمن عدة مشروعات وجه بها الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وسد الفجوة الغذائية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نزرع الأمل بالصحراء .. ما المكاسب التي تجنيها مصر من مشروع توشكى؟

يعتبر مشروع توشكي مستقبل للشباب للجيل الحالي والأجيال القادمة، ليتحقق حلمهم عقب إعطاء قبلة الحياة لهذا المشروع الذى يقع جنوب أسوان، وكانت فكرة إنشاؤه بهدف خلق وادى جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان، موازٍ لوادي النيل.

عكس المتوقع.. خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قبل نحو شهر، أن التخزين الرابع لسد النهضة سيكون تدريجيا وقد يستمر لمنتصف سبتمبر والعديد من الخبراء أكدوا ذلك أيضا.

استئناف مفاوضات سد النهضة في القاهرة.. تفاصيل

انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس أغسطس، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا ، على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو 2023 عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان ، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير الصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وزير الصحة يحيل مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل ويوجه بسرعة تلافي أوجه القصور

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الزيتون التخصصي، بمحافظة القاهرة، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد كافة الفرق الطبية.

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مشروع توشكى| صدى البلد داخل معجزة المصريين في أرض الجنوب.. 600 ألف فدان لزراعة محاصيل إستراتيجية.. والرئيس السيسي يوجه الشكر على التغطية الإعلامية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية له ؛ الشكر للوفد الإعلامي - الذي كان "صدى البلد" جزءًا منهُ - على ما قاموا به من جولة داخل مزارع توشكى ورصد ملحمة العمل الوطني التي تنفذ على أرض الجنوب.

استئناف مفاوضات سد النهضة.. أستاذ قانون يطالب بضرورة الاتفاق على اللجوء للتحكيم الدولي

أعلن الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR ، عن بدء التفاوض بين أطراف النزاع في ملف سد النهضة اليوم الأحد، مؤكداً على ضرورة التعاون، وإبداء حسن النوايا، والوصول لتفاهمات بين كافة الأطراف لإبرام اتفاق قانوني ملزم

بحضور صدى البلد.. الرئيس السيسي يشكر وسائل الإعلام على تغطية مشروع توشكى.. ويؤكد: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية خلال عام

مشروع توشكى.. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية له ؛ الشكر للوفد الإعلامي - الذي كان "صدى البلد" جزءًا منه - على ما قاموا به من جولة داخل مشروع توشكى ورصد ملحمة العمل الوطني الذي ينفذ في الجنوب.

مدبولي: ندعم جهود جهاز تنمية المشروعات في زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

مدبولي: تمويل 222 ألف مشروع بـ6.8 مليار جنيه خلال 2022 وفر 370.000 وظيفة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

استعادة 50 % من قيمة الأرض.. السيسي يقدم هدايا ضخمة للمشروعات الصناعية المستهدفة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

إنفوجراف.. السيسي: مشروع توشكى خطوة في مشوار مصر إلى التنمية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإنجاز في منطقة توشكى، وأكد أن وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بالمشروع القومي، أن المستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال عام من الآن.

كل ما تريد معرفته عن مدارس المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بشأن نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS.