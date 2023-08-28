رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن حزب الحركة الوطنية المصرية أعلن تأييده ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.



وأضاف اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "حزب الحركة الوطنية المصرية يقف بقوة خلف القيادة السياسية رافضا أي محاولات لشق الصف الوطني".

وأشار اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، : "تأييد الرئيس السيسي هو استكمال لموقف الحزب الرسمي، حيث أن الحزب نظم مؤتمر جماهيري كبير في المنيا في شهر يوليو لدعم الرئيس السيسي".

