جامعة المنصورة الجديدة: نستهدف وقف سفر الطلاب واستعادة العقول المهاجرة

قال معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إنها واحدة من الجامعات الدولية الذكية التي أنشئت خلال عام 2020، وتستقبل هذا العام الدفعة الثالثة، متابعا: هى من 4 جامعات دولية نشأت، والغرض منها إحداث تعليم دولى بشكل مختلف.



وأضاف “معوض الخولي” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الجامعات الدولية الذكية تستهدف وقف سفر الطلاب للبحث عن تعليم جيد بالخارج، ونسترجع العقول المهاجرة، متابعا: نستهدف استقطاب هؤلاء الطلاب.



وأكمل: كل جامعة بها برامج تخدم على احتياجات سوق العمل الدولى والإقليمى والمحلى، متابعا: نبحث عن طالب قادر على تأقلم نفسه مع التغيرات فى سوق العمل بعد سنوات عديدة.





وأوضح أن الدولة توسعت وقامت بإنشاء 14 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية لتحقيق إتاحة وتغيير مفهوم أولياء الأمور والطلاب، تجاة تلك الجامعات.

واسترسل: هناك إقبال كبير من الطلاب على وظائف المستقبل، منها علوم الحاسب وهندسة البرمجيات وعلوم الذكاء الاصطناعى، مشددا على أننا بحاجة لطب المسنين وإدارة النظم الطبية، وغيرها.



وأكد على أن الجامعات الحكومية طورت من آدائها واستحدثت برامج جديدة، تتماشي مع تطورات سوق العمل المحلي والدولي.

